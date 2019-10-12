Южная Осетия в выходные осталась без электричества
- 12 октября 2019, 12:11
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В самопровозглашенной Республике Южная Осетия в выходные в дневное время не будет электричества, сообщает местное агентство «РЕС».
По словам генерального директора ГУП «Энергоресурс — Южная Осетия» Алана Габараева, электроэнергии не будет в связи с ремонтными работами.
«Эта мера необходима для подготовки сетей к зимнему периоду», — приводит агентство слова гендиректора.
Он добавил, что социальные учреждения будут подключены к электрогенераторам.
Напомним, ГУП «Энергоресурс — Южная Осетия» окупает электроэнергию в России, которая поступает в республику по единственной ЛЭП.
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