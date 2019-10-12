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Южная Осетия в выходные осталась без электричества

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В самопровозглашенной Республике Южная Осетия в выходные в дневное время не будет электричества, сообщает местное агентство «РЕС».

По словам генерального директора ГУП «Энергоресурс — Южная Осетия» Алана Габараева, электроэнергии не будет в связи с ремонтными работами.

«Эта мера необходима для подготовки сетей к зимнему периоду», — приводит агентство слова гендиректора.

Он добавил, что социальные учреждения будут подключены к электрогенераторам.

Напомним, ГУП «Энергоресурс — Южная Осетия» окупает электроэнергию в России, которая поступает в республику по единственной ЛЭП.

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