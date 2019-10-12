Создан тест, который определит боррелиоз за 15 минут

Команда ученых из Колумбийского университета разработала тест, способный всего лишь за 15 минут диагностирует болезнь Лайма.

Такие тесты упрощают задачу не только врачу, но и пациенту. Тест можно провести сразу в кабинете врача и получить результат, не отправляя образец в лабораторию, — поясняют разработчики.

Напомним, что болезнь Лайма или боррелиоз — это инфекционное заболевание, передающееся клещами после укуса. Если вовремя не оказать помощь, болезнь может закончиться параличом человека или даже летальным исходом.

Специалисты в ходе исследований определили комбинацию из трех белков, идентифицирующих специфические антитела, относящиеся к боррелиям бургдорфери в сыворотке крови. Это первое исследование, которое показало, что боррелиоз можно диагностировать в микрожидком формате.