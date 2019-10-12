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Создан тест, который определит боррелиоз за 15 минут

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Команда ученых из Колумбийского университета разработала тест, способный всего лишь за 15 минут диагностирует болезнь Лайма.

Такие тесты упрощают задачу не только врачу, но и пациенту. Тест можно провести сразу в кабинете врача и получить результат, не отправляя образец в лабораторию, — поясняют разработчики.

Напомним, что болезнь Лайма или боррелиоз — это инфекционное заболевание, передающееся клещами после укуса. Если вовремя не оказать помощь, болезнь может закончиться параличом человека или даже летальным исходом.

Специалисты в ходе исследований определили комбинацию из трех белков, идентифицирующих специфические антитела, относящиеся к боррелиям бургдорфери в сыворотке крови. Это первое исследование, которое показало, что боррелиоз можно диагностировать в микрожидком формате.

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