Умер звезда фильмов «Джеки Браун» и «Твин Пикс»

На 79-м году жизни в пятницу, 11 октября, скончался американский актер Роберт Форстер, сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что у артиста был рак мозга.

Роберт Форстер родился в городке Рочестер (штат Нью-Йорк) в 1941 году.

На его счету более 30 киноролей. В частности, он снимался у Квентина Тарантино в фильме «Джеки Браун» и с Дэвидом Линчем в картине «Малхолланд драйв» и третьем сезоне сериала «Твин Пикс».

За роль Макса Черри в «Джеки Браун» актер был номинирован на «Оскар» в 1998 году, напоминает ФАН.

Широкому зрителю он также известен по сериалам «Последний настоящий мужчина» и «Во все тяжкие».

Последним фильмом, в котором снялся актер, стала полнометражная картина «El Camino: Во все тяжкие», являющаяся продолжением одноименного сериала.

По данным американского журнала, артист умер в день премьеры этого фильма на Netflix.