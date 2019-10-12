Умер звезда фильмов «Джеки Браун» и «Твин Пикс»
- 12 октября 2019, 11:25
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На 79-м году жизни в пятницу, 11 октября, скончался американский актер Роберт Форстер, сообщает журнал The Hollywood Reporter.
Издание отмечает, что у артиста был рак мозга.
Роберт Форстер родился в городке Рочестер (штат Нью-Йорк) в 1941 году.
На его счету более 30 киноролей. В частности, он снимался у Квентина Тарантино в фильме «Джеки Браун» и с Дэвидом Линчем в картине «Малхолланд драйв» и третьем сезоне сериала «Твин Пикс».
За роль Макса Черри в «Джеки Браун» актер был номинирован на «Оскар» в 1998 году, напоминает ФАН.
Широкому зрителю он также известен по сериалам «Последний настоящий мужчина» и «Во все тяжкие».
Последним фильмом, в котором снялся актер, стала полнометражная картина «El Camino: Во все тяжкие», являющаяся продолжением одноименного сериала.
По данным американского журнала, артист умер в день премьеры этого фильма на Netflix.
Войти через социальные сети: