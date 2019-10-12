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В Италии пациенту пересадили сразу четыре органа

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© vk.com

© vk.com

Впервые в Европе врачи одной из клиник итальянского Турина пересадили пациенту сразу четыре органа, сообщает телеканал Rai News 24.

Хирурги провели операцию по пересадке двух легких, печени и поджелудочной железы. Операция длилась 15 часов и проводилась двумя бригадами медиков.

По данным телеканала, 47-летний пациент из города Бари на юге страны стоял на очереди для пересадки легких.

Однако состояние тяжелобольного мужчины ухудшилось, и его перевили в туринскую клинику, где проводят наиболее сложные операции по пересадке органов в Италии.

Сначала страдающему муковисцидозом мужчине стали пересаживать легкие.

Однако в процессе операции обнаружилась острая печеночная недостаточность, в связи с чем врачи приняли решение о дополнительной пересадке печени и поджелудочной железы, которые поступили от молодого донора, скончавшегося от черепно-мозговой травмы.

В настоящее время пациент находится в реанимации. Пока все пересаженные органы функционируют нормально, отмечает телеканал со ссылкой на медиков клиники.

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