Россиянка вышла в финал чемпионата мира по боксу

В финал женского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 57 килограмм вышла россиянка Людмила Воронцова, сообщает ТАСС.

В полуфинале турнира 20-летняя российская спортсменка выиграла поединок у чемпионки мира 2018 года, представительницы Тайваня Линь Юйтин со счетом 3−2.

В финале чемпионата мира Воронцова встретится с победительницей боя между англичанкой Кэррисс Артингстолл и спортсменкой из Филиппин, серебряным призером чемпионата мира 2014 года Нести Петесио.

Людмила Воронцова является чемпионом России в 2019 году и серебряным призером в 2018.

Женский чемпионат мира, проходящий в Улан-Удэ, завершится 13 октября, отмечает агентство.