Мать признавшегося в убийстве девочки уголовника назвала сына «добрым»

Мать четырежды судимого саратовского уголовника Михаила Туватина, который признался в жестоком убийстве девятилетней девочки Лизы Киселевой, рассказала журналистам о характере своего сына.

Ольга Туватина назвала сына «замечательным, добрым, умным, работящим» молодым человеком. Также она заявила, что в последний раз видела Михаила два дня назад и не знает, где он сейчас находится. Женщина выразила уверенность в его невиновности.

Сам Михаил Туватин дал признательные показания по обстоятельствам преступления. По его словам, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж и поменял там замок. Лиза Киселева 9 октября шла в школу мимо этого места и поинтересовалась у Туватина, его ли это гараж. Тогда он предположил, что гараж может принадлежать ее семье и якобы испугавшись разоблачения, затащил девочку в гараж и задушил. Следователи пообещали проверить эту версию.

Михаил Туватин был ранее четыре раза судим за совершение преступлений, в том числе за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Видеозапись его допроса опубликован на YouTube-канале Следственного комитета.

Напомним, тысячи жителей Саратова более суток искали пропавшую Лизу Киселеву, пока следователи не нашли ее тело и не задержали подозреваемого. Когда сотрудники полиции сообщили ему о поисках Киселевой, он сказал, что «не понимает, о чем речь». Это навело полицейских на подозрения, так как о пропаже девочки говорил весь район. В итоге Туватин сознался, что задушил школьницу, когда она ему «грубо ответила», и спрятал тело в чужом заброшенном гараже.

В ночь с 10 на 11 октября в Саратове прошли стихийные митинги: разъяренные люди требовали выдать им убийцу девочки на расправу и едва не разгромили полицейскую машину. Участники митинга обвиняли полицейских в том, что те до долго не сообщали о смерти Киселевой и волонтеры продолжали уже бесполезные поиски. В итоге полицейскому начальству удалось убедить толпу разойтись.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в всестороннем расследовании обстоятельств этого страшного преступления.

