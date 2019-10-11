Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене

Ведущий артист Казанского театра юного зрителя Арсений Курченков скончался во время спектакля «Бал.Бесы».

Заслуженный артист Республики Татарстан, автор и исполнитель своих песен умер прямо на сцене 10 октября.

В спектакле по роману Достоевского 42-летний Курченков играл Верховенского. «Несмотря на трагедию, актеры смогли доиграть спектакль до конца», — рассказали РИА Новости в театре.

По предварительным данным, артист умер от инфаркта, пишет ФАН.



На сайте театра сообщается, что в 1997 году Курченков окончил Казанское театральное училище, а в 1996 году он был приглашен в Казанский ТЮЗ, будучи еще студентом.

В связи с кончиной артиста все спектакли в театре отменены на ближайшие три дня.