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Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене

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© instagram.com

© instagram.com

Ведущий артист Казанского театра юного зрителя Арсений Курченков скончался во время спектакля «Бал.Бесы».

Заслуженный артист Республики Татарстан, автор и исполнитель своих песен умер прямо на сцене 10 октября.

В спектакле по роману Достоевского 42-летний Курченков играл Верховенского. «Несмотря на трагедию, актеры смогли доиграть спектакль до конца», — рассказали РИА Новости в театре.

По предварительным данным, артист умер от инфаркта, пишет ФАН.

На сайте театра сообщается, что в 1997 году Курченков окончил Казанское театральное училище, а в 1996 году он был приглашен в Казанский ТЮЗ, будучи еще студентом.

В связи с кончиной артиста все спектакли в театре отменены на ближайшие три дня.

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