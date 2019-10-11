Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье
- 11 октября 2019, 20:38
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Серебряную медаль завоевал россиянин Артур Далалоян.
По сумме шести упражнений Нагорный набрал 88,772 балла, опередив своего соотечественника Далалояна (87,165) и украинца Олега Верняева (86,973), ставшего третьим.
Как отмечает ТАСС, Нагорный впервые в карьере стал чемпионом мира в индивидуальном многоборье. На прошлогоднем мировом первенстве победу в данном виде программы одержал Далалоян, а Нагорный занял третье место.
Ранее сообщалось, что в командном турнире в Штутгарте победила сборная России. Это первая в истории победа российских гимнастов в данном виде соревнований.
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