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Пропустивший пассажира с оружием сотрудник Шереметьево отстранен от работы

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© Марина Лысцева/ТАСС

© Марина Лысцева/ТАСС

До завершения расследования отстранен от выполнения своих служебных обязанностей сотрудник аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с пистолетом.

Причиной произошедшего стало нарушение сотрудником безопасности стандартов досмотра, приводит ФАН сообщение пресс-службы аэропорта.

Как отмечает издание, в Шереметьево усилили контроль за работой инспекторов досмотра, а столичное СУ СК РФ на транспорте и московская межрегиональная транспортная прокуратура занялись проверкой инцидента.

Напомним, рейс «Аэрофлота» из Москвы в болгарский Бургас внезапно был прерван 10 октября из-за пассажира с травматическим пистолетом. Во время полета он обнаружил в собственной ручной клади оружие, которое забыл сдать. В итоге пилот принял решение приземлиться в Ростове-на-Дону.

В дежурной части, куда был доставлен забывчивый путешественник, выяснилось, что все документы на травматику у него в порядке. Пистолет изъяли на хранение, а лайнер полетел в Болгарию.

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