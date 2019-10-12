У берегов Норвегии найден огромный глубоководный пузырь

Исследователи экспедиции на судне Rev Ocean обнаружили в водах Эрстафьордена в Норвегии странный подводный пузырь. Его размер в несколько раз превышает человеческий рост.

Когда дайверы подплыли ближе к объекту выяснилось, что в пузыре находится какая-то биомасса.

Мы обратились к биологам и нам подсказали, что внутри этой защитной пленки находится около десяти тысяч яиц кальмаров, — рассказали руководители экспедиции.

До сих пор неизвестно, как кальмары производят такие яйца. По одной из версий, самка вынашивает небольшое плодное яйцо, которое после контакта с водой сильно разбухает. Изучать такие яйца непросто, так как обычно кальмары откладывают их на глубине около 150 метров.

Встретить такой пузырь — большая редкость, уточняют ученые. В одном таком мешочке может находиться до 43 800 яиц.



Сложно понять, зачем для хранения яиц кальмары используют пузырь из слизи, так как у других подводных животных такой защиты не наблюдается. Мешок, скорее всего, нужен для защиты от хищников или используется как барьер от разных инфекций.