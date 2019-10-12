найти ×
   
  • USD -0.52
    64.22
  • EUR -0.57
    70.73
СохранитьСохранено0
×

1010319

У берегов Норвегии найден огромный глубоководный пузырь

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© YouTube

© YouTube

Исследователи экспедиции на судне Rev Ocean обнаружили в водах Эрстафьордена в Норвегии странный подводный пузырь. Его размер в несколько раз превышает человеческий рост.

Когда дайверы подплыли ближе к объекту выяснилось, что в пузыре находится какая-то биомасса.

Мы обратились к биологам и нам подсказали, что внутри этой защитной пленки находится около десяти тысяч яиц кальмаров, — рассказали руководители экспедиции.

До сих пор неизвестно, как кальмары производят такие яйца. По одной из версий, самка вынашивает небольшое плодное яйцо, которое после контакта с водой сильно разбухает. Изучать такие яйца непросто, так как обычно кальмары откладывают их на глубине около 150 метров.

Встретить такой пузырь — большая редкость, уточняют ученые. В одном таком мешочке может находиться до 43 800 яиц.

Сложно понять, зачем для хранения яиц кальмары используют пузырь из слизи, так как у других подводных животных такой защиты не наблюдается. Мешок, скорее всего, нужен для защиты от хищников или используется как барьер от разных инфекций.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Страх кота оказался сильнее закона всемирного тяготения
330192598читать позжечитаю позже
Общество
Фотограф делает обычные фото на паспорт, но за кадром происходит вакханалия
9011865читать позжечитаю позже

главное


Общество
Три главные причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

392653398читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

564961613читать позжечитаю позже