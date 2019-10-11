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Мужчина вернулся домой через семь часов после своих похорон

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Индонезии житель деревни, расположенной на острове Ява, вернулся домой через несколько часов после собственных похорон, сообщает портал Asia One.

Странное недоразумение началось с ДТП, в котором погиб мужчина без документов, ехавший на мотоцикле.

По данным издания, тело погибшего было настолько изуродовано, что опознать его не смогли.

Тем не менее полиция установила хозяина мотоцикла и пришла к выводу, что погиб именно он. Тело было передано родственникам, которые его похоронили.

Однако спустя семь часов мужчина, признанный погибшим, вернулся домой. Выяснилось, что некоторое время назад он занял деньги у своего приятеля и в качестве залога оставил ему мотоцикл. По всей видимости, погиб именно он.

Родственникам этого мужчины сообщили о его гибели, но они решили не перезахоранивать тело, а просто изменить имя на надгробии.

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