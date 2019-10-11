В Госдуме обсудят отмену моратория на смертную казнь

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что в понедельник, 14 октября, депутаты нижней палаты российского парламента поднимут вопрос о снятии моратория на смертную казнь, сообщает ФАН.

По словам парламентария, фракция «Справедливой России» несколько лет назад вносила в Госдуму законопроект о возвращении смертной казни для террористов и педофилов.

Мы остались привержены этой позиции, — приводит агентство слова Емельянова.

В то же время он отметил, что шансы на отмену моратория на смертную казнь не очень высоки.

Жители Саратова в ночь с 10 на 11 октября провели стихийные митинги, вызванные задержанием подозреваемого в убийстве пропавшей школьницы Лизы Киселевой — Михаила Туватина.

Когда стало известно, что Туватин признал свою вину в убийстве 9-летней Киселевой, горожане, многие из которых участвовали в ее поисках, стали призывать выдать им подозреваемого для самосуда.

Кроме того, на митингах прозвучали призывы вернуть в России смертную казнь. Их поддержал журналист Евгений Примаков, избранный депутатом Госдумы в 2018 году по одномандатному избирательному округу в Саратовской области, отмечает агентство.



Сначала жители собирались у гаражного кооператива в районе сельскохозяйственного института, где на второй день поисков пропавшей девочки было обнаружено ее тело. Другая группа митингующих сосредоточилась у ОВД Кировского района города.



Напомним, утром 9 октября девятилетняя Лиза Киселева вышла в школу, но домой не вернулась. Тем же вечером в Саратове начались поисковые мероприятия, в которых приняли участие полиция, спасатели и множество добровольцев — всего несколько тысяч человек. Тогда же местное управление Следственного комитета России возбудило дело об убийстве.

Еще 9 октября был найден рюкзак Лизы и появились ориентировки на мужчину, который мог быть причастен к исчезновению девочки. Вечером следующего дня полиция объявила, что мертвое тело пропавшей школьницы найдено в гаражах.