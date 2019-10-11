Зачем в Китае выращивают свиней размером с медведей

Китайские фермеры из провинции Гуанси вырастили гигантскую свинью весом около 140 килограммов. Сообщается, что это еще не самая крупная особь на ферме. Китайцам удается выращивать свиней, которые по размерам могут сравниться с самцами полярных медведей.

Некоторые особи фермы весят около 200 килограммов, и за них можно получить около 10 тысяч юаней (примерно 1400 долларов).

Необходимость в выведении таких крупных животных возникла относительно недавно. Дело в том, что в Азии продолжается африканская чума свиней. Это отразилось и на китайском хозяйстве — поголовье свиней в Поднебесной сократилось на 40%.

Увеличение веса свиней поможет фермерам не лишиться заработка в этот тяжелый период. Фермеры намеренно откармливают животных из-за повышенного спроса на свинину, обусловленного вспышкой африканской чумы в Азии.

Помимо Китая, эпидемия чумы свиней затронула Вьетнам, Камбоджу, Лаос, Филиппины, Мьянму, Южную Корею и КНДР. Отдельные вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в Приморье и в Восточной Европе.