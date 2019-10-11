Водителей станут проверять на алкоголизм и наркоманию

Прохождение медкомиссии для получения водительских прав в России может подорожать из-за нового приказа Минздрава о сдаче обязательных анализов на маркеры алкоголизма и наркомании.

«Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм. При его обнаружении гражданина отправят в наркологический диспансер», — пишет газета «Коммерсант».



Помимо этого, кандидатам в водители предложат сдать мочу на анализ употребления психоактивных веществ ,в том числе опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона и барбитурата. Соответствующий приказ уже утвержден Минздравом и находится на регистрации в Минюсте.



Приказ подготовлен «в целях совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ», заявили журналистам в Минздраве.

Так как новые анализы дополнительно загрузят лаборатории и потребуют закупки экспресс-тестов в медицинские учреждения, медсправки для водителей подорожают, а время на их получение возрастет. Кроме того, возможен рост рынка поддельных справок, поскольку часть желающих получить водительские права не только не смогут сделать это легальным путем, но и рискуют «загреметь» на 15 суток за употребление запрещенных веществ.

Ранее «Ридус» рассказывал о других совместных инициативах Минздрава и МВД: штрафовать водителей за прием лекарств, вызывающих одурманивающий эффект, и наладить межведомственный обмен информацией о водителях, которым по состоянию здоровья противопоказано управление транспортным средством, в частности, о наркоманах и алкоголиках.

При этом в прошлом году в России упростили возврат водительских прав за пьяную езду: если раньше у таких водителей заново проверяли весь комплекс знаний (устройство авто, оказание медпомощи, основы законодательства), то теперь им нужно сдать только ПДД.