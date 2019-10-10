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Под колесами автомобилей погибли женщины на севере и юге Москвы

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

На севере столицы автомобиль совершил наезд на женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП женщина скончлась на месте.

Инцидент произошел в 18.40 на Бескудниковском бульваре.

Менее чем через час водитель грузовика сбил насмерть женщину на юге Москвы.

Инцидент произошел 19:20 на Нахимовском проспекте.

Женщина также переходила дорогу в неположенном месте, сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем микроблоге в Twitter.

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