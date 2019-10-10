Под колесами автомобилей погибли женщины на севере и юге Москвы
- 10 октября 2019, 22:03
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На севере столицы автомобиль совершил наезд на женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП женщина скончлась на месте.
Инцидент произошел в 18.40 на Бескудниковском бульваре.
Менее чем через час водитель грузовика сбил насмерть женщину на юге Москвы.
Инцидент произошел 19:20 на Нахимовском проспекте.
Женщина также переходила дорогу в неположенном месте, сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем микроблоге в Twitter.
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