Семья покончившего с собой призывника отсудила у Минобороны 4,5 млн рублей
- 10 октября 2019, 19:52
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Магнитогорске Челябинской области суд принял решение о взыскании с Министерства обороны РФ 4,5 миллиона рублей в пользу родственников покончившего собой в армии Рустама Авазова, сообщает «Интерфакс».
Как рассказала агентству консультант Ленинского районного сдуа Магнитогорска, родители и сестра призывника просили взыскать с воинской части и с Минобороны 9 миллионов рублей.
По ее словам, суд частично удовлетворил их требования.
Тело жителя Магнитогорска Авазова было обнаружено в начале января 2018 года в казарменной душевой авиабазы «Сокол» в Пермском крае.
По данным следствия, солдат совершил суицид, так как его постоянно унижал и избивал сослуживец Рамазан Магомедов.
При этом офицеры части проигнорировали рекомендации штатного психолога о необходимости разделить этих солдат.
В октябре 2018 года Пермский военный гарнизонный суд признал Магомедова виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений и приговорил его к четырем годам колонии общего режима, отмечает агентство.
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