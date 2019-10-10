найти ×
   
  • USD -0.36
    64.74
  • EUR -0.15
    71.30
СохранитьСохранено0
×

0010737

Семья покончившего с собой призывника отсудила у Минобороны 4,5 млн рублей

Small default
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

В Магнитогорске Челябинской области суд принял решение о взыскании с Министерства обороны РФ 4,5 миллиона рублей в пользу родственников покончившего собой в армии Рустама Авазова, сообщает «Интерфакс».

Как рассказала агентству консультант Ленинского районного сдуа Магнитогорска, родители и сестра призывника просили взыскать с воинской части и с Минобороны 9 миллионов рублей.

По ее словам, суд частично удовлетворил их требования.

Тело жителя Магнитогорска Авазова было обнаружено в начале января 2018 года в казарменной душевой авиабазы «Сокол» в Пермском крае.

По данным следствия, солдат совершил суицид, так как его постоянно унижал и избивал сослуживец Рамазан Магомедов.

При этом офицеры части проигнорировали рекомендации штатного психолога о необходимости разделить этих солдат.

В октябре 2018 года Пермский военный гарнизонный суд признал Магомедова виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений и приговорил его к четырем годам колонии общего режима, отмечает агентство.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
3031121читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
13030364читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют

Почему реальные зарплаты россиян растут, а доходы продолжают падать.

107857читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

3031121читать позжечитаю позже