Водителя BMW приговорили к 11 годам за умышленный наезд на пешеходов

В Санкт-Петербурге местного жителя Никиту Литвинова приговорили к 11 годам колонии строгого режима за умышленный наезд на пешеходов, сообщает объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Кроме того, суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

По данным следствия, 15 октября 2017 года, водитель BMW наехал на группу пешеходов из-за ссоры с ними, а затем скрылся с места происшествия, однако позже был задержан.

В результате наезда один человек умер в больнице от полученных травм, еще одна женщина пострадала.

Во время заседания суда обвиняемый частично признал свою вину, заявив, что во время трагического инцидента «перепутал педали газа и тормоза». Пострадавшей в результате ДТП Литвинов возместил ущерб. Его автомобиль был конфискован в счет государства.