Эксперт рассказал о значимости регулирования цифровых платформ

Россия должна обеспечить ограничение доли иностранного капитала в значимых для своей информационной структуры интернет-ресурсах с помощью антимонопольных мер в партнерстве с другими странами, в том числе и с государствами, входящими в БРИКС. Такое мнение высказал директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов.

«Это точно не одноходовое решение. Нужна работа с другими странами — речь о возможности выстраивания альянса», — подчеркнул Иванов.

При этом, добавил эксперт, России нужно не забывать, что внутри БРИКС есть Китай, который претендует на глобальное лидерство в цифровой сфере. Китайцы, по мнению Иванова, прикладывают все силы, чтобы играть главную роль на глобальном рынке, однако пока что большого успеха не видно.

Алексей Иванов напомнил, что информационно-коммуникационные компании имеют стратегическую значимость для российской экономики и социальной сферы. Доля этих компаний в совокупном ВВП РФ превышает 5%, при этом существует тенденция ее ежегодного роста на 10−15%.

Компании, которые владеют интернет-ресурсами, накапливают и обрабатывают обширные данные о российских пользователях. Предоставление доступа к такой информации может использоваться не только в целях продвижения отдельных товаров или услуг на российском рынке, но и как инструмент манипулирования на рынках товаров, — заключил Иванов в интервью ТАСС.

Напомним, что практика ограничения доли иностранного капитала в значимых интернет-ресурсов широко применяется почти во всех развитых странах. Например, в Японии информационные технологии и телекоммуникации входят в список высокотехнологичных отраслей, где участие иностранного капитала ограничено.

В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи проведет расширенное заседание. Парламентарии обсудят, стоит ли ограничивать долю иностранного капитала в значимых для России интернет-ресурсах до 20% или не стоит.