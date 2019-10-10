На МКС напечатали кишечную палочку на 3D-принтере

Космонавты на Международной космической станции (МКС) впервые в мире напечатали кишечную палочку на 3D-принтере в условиях микрогравитации. Это удалось сделать с помощью биопринтера от компании 3D Bioprinting Solutions.

Сейчас образец кишечной палочки уже находится в Институте им. академика Н. Ф. Гамалеи, где наши коллеги проводят анализ полученных результатов. Мы хотим проверить, насколько они становились агрессивными и антибиотикорезистентными в условиях космоса, — сообщили ученые.

Руководители исследования пояснили, что главная цель эксперимента по 3D-печати в космосе — это получение новых данных, которые помогут при разработке антибиотиков для борьбы с устойчивыми земными бактериями.

Также в ходе эксперимента будет возможность изучить новые заболевания, возникновение которых не исключено при длительных полетах.

Недавно на МКС удалось напечатать бактерии в условия невесомости. Это первый подобный опыт, уточняют специалисты. После печати бактерии кишечной палочки собрались в биопленку — на Земле такое происходит при хронических бронхитах.