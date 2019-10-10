Ледовое побоище происходило не так, как все думали

Археологи, работавшие на месте предполагаемого Ледового побоища в Псковской области, поделились интересными фактами. В культурном слое, который относится к XV веку, они обнаружили фундамент церкви.

Она находится в 1,5 км от берега на глубине около одного метра. По имеющимся летописным источникам, церковь возвели в 1450-е годы.

Когда мы построили компьютерную модель этого места, выяснилось, что Ледовое побоище, вероятно, происходило на суше, — считают ученые.

В ходе исследования удалось определить, что в районе места битвы находилось озеро, но его глубина не превышала двух метров, за вычетом отдельных глубоких ложбин. Но если учесть изменения ландшафта, то окажется, что эта территория на самом деле была сушей.

Так как сезон полевых работ уже завершен, ученые займутся исследованием озерных отложений уже в 2020 году. С помощью их бурения можно будет узнать, как быстро они скапливаются.

Помимо изучения отложений специалисты проведут работы на маленьких озерах рядом с Чудским, чтобы реконструировать палеоклиматические параметры XIII века.

Напомним, что Ледовое побоище, или битва на Чудском озере, произошло в 1242 году с участием ижоры, новгородцев и владимирцев под предводительством Александра Невского с одной стороны и войсками Ливонского ордена — с другой.

Об этой битве известно немного. Большую часть информации о сражении историки узнали из поздних источников, авторы которых переписали ход битвы из документов, не сохранившихся до наших дней.