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В России выйдет первый художественный фильм о войне в Сирии

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В России снимут первый художественный фильм о военной и гуманитарной деятельности армии РФ в Сирии. Премьера ожидается в 2020 году, сообщил референт Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Герой России Рустем Клупов.

«Затронута в целом деятельность нашей группировки войск — и миротворческая, и гуманитарная, и деятельность подрывная со стороны западных государств — это все будет очень интересно», — отметил Клупов.

Помимо художественного фильма о войне в Сирии, ожидается также выход документальных картин, передает ТАСС.

О планах Минобороны воссоздать киностудию для съемок художественных фильмов про современную российскую армию стало известно еще в марте. Тогда глава ведомства Сергей Шойгу посетовал, что сегодня не хватает хороших картин о деятельности Вооруженных сил России.

Ранее Шойгу заявил, что будет «жестко спрашивать» с офицеров, которые не уважают время своих подчиненных.

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