найти ×
   
  • USD +0.23
    65.10
  • EUR +0.21
    71.45
СохранитьСохранено0
×

-207893

Застрявший в тросах подъемника самолет попал на видео

Small f1a6d446e0
© facebook.com

© facebook.com

Легкомоторный самолет задел канатную дорогу в итальянских Альпах и застрял в тросах подъемника.

В Сеть попало видео, запечатлевшее повисший вверх дном самолет.

На кадрах видно, как спасатель пытается вызволить сидящего на крыле мужчину.

Как сообщает Би-би-си, инцидент произошел на итальянском горнолыжным курорте Прато-Валентино.

По данным телеканала, пилот выпал из самолета и в результате получил легкие травмы. Находившийся на борту пассажир не пострадал.

В настоящее время устанавливаются причины аварии.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
2031121читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
13030364читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Как неандертальцы делали клей

Ученые проверили старинный метод в ходе эксперимента.

1010674читать позжечитаю позже

Экономика
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют20 августа

Почему реальные зарплаты россиян растут, а доходы продолжают падать.

107857читать позжечитаю позже