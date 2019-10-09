Застрявший в тросах подъемника самолет попал на видео
- 09 октября 2019, 17:23
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Легкомоторный самолет задел канатную дорогу в итальянских Альпах и застрял в тросах подъемника.
В Сеть попало видео, запечатлевшее повисший вверх дном самолет.
На кадрах видно, как спасатель пытается вызволить сидящего на крыле мужчину.
Как сообщает Би-би-си, инцидент произошел на итальянском горнолыжным курорте Прато-Валентино.
По данным телеканала, пилот выпал из самолета и в результате получил легкие травмы. Находившийся на борту пассажир не пострадал.
В настоящее время устанавливаются причины аварии.
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