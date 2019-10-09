Застрявший в тросах подъемника самолет попал на видео

Легкомоторный самолет задел канатную дорогу в итальянских Альпах и застрял в тросах подъемника.

В Сеть попало видео, запечатлевшее повисший вверх дном самолет.

На кадрах видно, как спасатель пытается вызволить сидящего на крыле мужчину.

Как сообщает Би-би-си, инцидент произошел на итальянском горнолыжным курорте Прато-Валентино.

По данным телеканала, пилот выпал из самолета и в результате получил легкие травмы. Находившийся на борту пассажир не пострадал.

В настоящее время устанавливаются причины аварии.