найти ×
   
  • USD +0.23
    65.10
  • EUR +0.21
    71.45
СохранитьСохранено0
×

006802

Минюст: в 2019 году ФБК получал многотысячные переводы из-за рубежа

Small f632c44589

Решение включить основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией в список «иностранных агентов» никак не связано с расследованием Следственного комитета относительно каналов финансирования организации, заявил исполняющий обязанности главы департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции Владимир Титов.

По его словам, у Минюста есть все доказательства, что ФБК существует не только благодаря добровольным пожертвованиям, но и за счет зарубежного финансирования. Так, в 2019 году, утверждает Титов, организация получила из-за границы два транша на общую сумму в 140 тысяч рублей.

Таким образом, все две составляющие — занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования — налицо. Именно после этого эта организация и была включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов, — цитирует представителя Минюста ТАСС.

Ранее Следственный комитет начал расследование в отношении Алексея Навального и его близкого соратника Леонида Волкова. Поводом послужили сомнительные операции ФБК с биткоин-кошельками, созданными для сбора пожертвований.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Эксперты ВШЭ дали России «год-полтора» до кризиса
-4134903читать позжечитаю позже
Наука и техника
Как неандертальцы делали клей
1010674читать позжечитаю позже

главное


Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-3550679читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

30065254читать позжечитаю позже