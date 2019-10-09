Минюст: в 2019 году ФБК получал многотысячные переводы из-за рубежа

Решение включить основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией в список «иностранных агентов» никак не связано с расследованием Следственного комитета относительно каналов финансирования организации, заявил исполняющий обязанности главы департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции Владимир Титов.

По его словам, у Минюста есть все доказательства, что ФБК существует не только благодаря добровольным пожертвованиям, но и за счет зарубежного финансирования. Так, в 2019 году, утверждает Титов, организация получила из-за границы два транша на общую сумму в 140 тысяч рублей.

Таким образом, все две составляющие — занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования — налицо. Именно после этого эта организация и была включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов, — цитирует представителя Минюста ТАСС.

Ранее Следственный комитет начал расследование в отношении Алексея Навального и его близкого соратника Леонида Волкова. Поводом послужили сомнительные операции ФБК с биткоин-кошельками, созданными для сбора пожертвований.