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Роскосмос запатентовал технологию спутника-невидимки

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Представители Роскосмоса рассказали, что они запатентовали технологию орбитального аппарата, который умеет скрываться от спутников-шпионов: он сможет быстро менять свою форму, если заподозрит рядом другие объекты.

Так аппарат Роскосмоса сможет выполнять свои исследования, не боясь слежки.

Менять форму можно будет постоянно, поэтому технология направлена на долгосрочное использование. После того как опасность минует, аппарат снова примет изначальное положение.

Метаморфозы будут происходить благодаря солнечным панелям, которые смогут быстро превратиться из плоской конструкции в полусферу. Это поможет уменьшить площадь поверхности и тем самым снизить отражаемость солнечных лучей от аппарата.

Так он станет менее заметным для других устройств, исследующих территорию.

Полусферы солнечных батарей экранируют космический аппарат, так что его отражательные характеристики по отношению к зондирующему лазерному излучению аппарата-инспектора снижаются, — сказано в заявлении.
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