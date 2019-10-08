На востоке Москвы столкнулись два трамвая
- 08 октября 2019, 21:35
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате столкновения двух трамваев на востоке столицы пострадал один человек.
Получившего травмы доставили в больницу, передает РЕН ТВ.
По данным «Интерфакса», с ушибами госпитализированы двое пострадавших.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, авария произошла в районе дома № 13 по Ивантеевской улице.
В результате движение трамваев в этом районе было парализовано.
В настоящее время устанавливаются причины происшествия.
Ранее сообщалось, что 1 октября в Ростокинском проезде на северо-западе столицы у дома № 13 столкнулись два трамвая. В результате пострадали шесть человек.
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