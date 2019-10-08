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На востоке Москвы столкнулись два трамвая

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© vk.com

© vk.com

В результате столкновения двух трамваев на востоке столицы пострадал один человек.

Получившего травмы доставили в больницу, передает РЕН ТВ.

По данным «Интерфакса», с ушибами госпитализированы двое пострадавших.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, авария произошла в районе дома № 13 по Ивантеевской улице.

В результате движение трамваев в этом районе было парализовано.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

Ранее сообщалось, что 1 октября в Ростокинском проезде на северо-западе столицы у дома № 13 столкнулись два трамвая. В результате пострадали шесть человек.

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