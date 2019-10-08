Минспорт отчитался перед WADA

Министерство спорта РФ выполнило требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), давшего России три недели на то, чтобы объяснить появившуюся информацию о признаках манипулирования данными московской антидопинговой лаборатории.

Агентству направлено письмо, в котором даны разъяснения по поводу базы данных московской лаборатории, заявил министр Павел Колобков.

«Письмо подготовили независимые российские эксперты в области информационных технологий», — приводит News.ru сообщение пресс-службы ведомства.

По словам Колобкова, в письме предоставлены разъяснения по 31 вопросу, по которым WADA просило внести уточнения. Он выразил уверенность в том, что все требования выполнены.

Министр пообещал и дальше оказывать содействие, чтобы к российской стороне не осталось никаких вопросов.

Глава Минспорта также сообщил, что встреча в Лозанне с участием экспертов и заинтересованных лиц должна состояться в 20-х числах октября.

Ранее «Ридус» писал о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отпустило России три недели на объяснение появившейся информации о признаках манипулирования данными московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что WADA подозревает Россию в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, о чем исполком организации будет проинформирован в понедельник, 23 сентября.