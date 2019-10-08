Минспорт отчитался перед WADA
- 08 октября 2019, 20:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Министерство спорта РФ выполнило требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), давшего России три недели на то, чтобы объяснить появившуюся информацию о признаках манипулирования данными московской антидопинговой лаборатории.
Агентству направлено письмо, в котором даны разъяснения по поводу базы данных московской лаборатории, заявил министр Павел Колобков.
«Письмо подготовили независимые российские эксперты в области информационных технологий», — приводит News.ru сообщение пресс-службы ведомства.
По словам Колобкова, в письме предоставлены разъяснения по 31 вопросу, по которым WADA просило внести уточнения. Он выразил уверенность в том, что все требования выполнены.
Министр пообещал и дальше оказывать содействие, чтобы к российской стороне не осталось никаких вопросов.
Глава Минспорта также сообщил, что встреча в Лозанне с участием экспертов и заинтересованных лиц должна состояться в 20-х числах октября.
Ранее «Ридус» писал о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отпустило России три недели на объяснение появившейся информации о признаках манипулирования данными московской антидопинговой лаборатории.
Напомним, журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что WADA подозревает Россию в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, о чем исполком организации будет проинформирован в понедельник, 23 сентября.
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