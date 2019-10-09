Республика Санузия: где отдыхала советская интеллигенция 20-х годов

Усадьба XVIII века, окруженная лесом, осенние пейзажи и незнакомая Москве тишина быстро перенесли нас в 20-е годы прошлого столетия. Здесь, в московском санатории «Узкое», почти 100 лет назад существовала республика «Санузия» — шуточное государство, придуманное великими умами Академии наук СССР.

Мемуары и редкие фотографии сохранили дух авантюризма и интеллектуального юмора «Санузии», а работники санатория рассказали «Ридусу», как в 20-е годы тут отдыхали Пастернак, Маяковский, Вернадский и многие другие.

Как и в настоящей стране в «Санузии» были свои порядки, свое государственное устройство. Там были и наркоматы — органы управления, ответственные за свои направления. Они соответствовали санаторному режиму — спорт, театральные кружки, столовая, музыка.



Несмотря на то, что вся республика имела шуточный характер, наказания за неисполнение правил «Санузии» были вполне реальные. В столовую всех зазывал гонг, и если вы опоздали на обед, то вам полагалось наказание — уборка территории, — рассказывает заместитель начальника отдела развития внебюджетной деятельности ФНКЦ РР, кандидат исторических наук Ёхина Наталья Александровна.

Столовые приборы, которыми пользовались отдыхающие «Санузии" Александр Родионов

О столовой «Санузии» до сих пор ходят легенды. Говорят, что готовили там настолько вкусно, что за месяц отдыхающие поправлялись на 5−7 килограмм. Нам зачитали меню, и даже по современным меркам, питание в 20-е годы было шикарным: осетрина, шоколадные торты, мясные рулеты, безе меренги.



Нам, кстати, тоже удалось побывать в местной столовой и отведать пироги по секретному рецепту «Санузии». Атмосфера места переносит в прошлое, и можно представить, как с тобой за одним столом сидят знаменитые поэты и ученые.

Так как контингент отдыхающих в «Узком» был исключительно творческим и интеллектуальным, в республике быстро появился свой собственный герб, созданный художником Вадимом Дмитриевичем Фалилеевым, а также местный бог счастья СанУзка — глиняная статуэтка работы скульптора И. Н. Жукова.

Статуэтка находилась на камине в читальне санатория. Для каждого вновь прибывшего в «Узкое» существовало нечто вроде ритуала: посетителя приглашали в библиотеку, где он мог ознакомиться с правилами пребывания в «Санузии», а также попросить о заветном у бога счастья.

Для ученых и поэтов санаторий был не только местом отдыха и восстановления здоровья, но и закрытым клубом, где собирались крупнейшие ученые и представители творческой интеллигенции. О мероприятиях, которые тут проводились ходят легенды: это и театральные постановки, и музыкальные вечера, а также турниры в бильярд.



Территория санатория очень просторная: мы смогли обойти лишь ее часть, но все равно остались под впечатлением. Алея Пастернака, пруды, оранжереи и теплицы, клумбы и самодельные лавочки — все говорит о творческой нотке этого места.

Сама деревянная усадьба 18 века, в здании которой до сих пор находится санаторий, уже нуждается в реконструкции, планирующейся в ближайшие годы. Но несмотря на свое состояние, внутренние интерьеры выглядят по-прежнему отлично благодаря работе сотрудников санатория.

В коллекции «Узкое» находится большое количество картин как известных российских и советских художников, так и произведения, созданные отдыхающими "Санузии".

Во время Великой отечественной войны в санатории был госпиталь, но уже в 1943 году «Узкое» вновь открыл свои двери для посетителей.



В санатории отдыхали ученые, писатели и заслуженные деятели СССР, а сейчас «Узкое» принадлежит Федеральному научно-клиническому центру реаниматологии и реабилитологии (ФНКЦ РР), и по-прежнему принимает на отдых ученых из РАН.