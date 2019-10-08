Бывшим сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд за границу

Законопроект о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) может быть рассмотрен в первом чтении 17 октября.

Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал нижней палате парламента принять этот документ.

В пояснительной записке к нему сообщается, что принятие дополнительных мер по защите сотрудников органов безопасности необходимо на фоне напряженной международной обстановки и откровенно враждебных провокаций со стороны иностранных государств в отношении России и ее граждан.

Предлагается ограничить бывшим сотрудникам ФСБ выезд из РФ на срок до пяти лет со дня их увольнения с военной службы.

Как сообщает РИА Новости, авторами законопроекта выступила группа представителей комитета Госдумы по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым.

Ранее «Ридус» писал о том, что в ответ на предложение группы депутатов Госдумы ограничить выезд из страны вышедшим в отставку сотрудникам службы, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов предложил ввести статус «невыездных» для самих парламентариев.