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Школьница из Сарова получила условный срок за избиение бросившего ее парня

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© vk.com

© vk.com

Суд приговорил 16-летнюю школьницу из города Сарова Нижегородской области к трем с половиной годам лишения свободы условно за избиение подростка, отказавшегося с ней встречаться.

Основанием для возбуждения уголовного дела стало видео, запечатлевшее истязание парня.

На кадрах видно, как девушка в присутствии своих подруг наносит множественные удары по лицу и различным частям тела юноши с целью наказать его за решение расстаться с ней.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, инцидент произошел 14 мая 2019 года в квартире жилого дома по улице Музрукова в Сарове.

Свою вину подсудимая признала.

Ранее на видео попало жестокое избиение подростка в Казани.

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