Школьница из Сарова получила условный срок за избиение бросившего ее парня
- 08 октября 2019, 16:09
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Суд приговорил 16-летнюю школьницу из города Сарова Нижегородской области к трем с половиной годам лишения свободы условно за избиение подростка, отказавшегося с ней встречаться.
Основанием для возбуждения уголовного дела стало видео, запечатлевшее истязание парня.
На кадрах видно, как девушка в присутствии своих подруг наносит множественные удары по лицу и различным частям тела юноши с целью наказать его за решение расстаться с ней.
Как сообщает региональное СУ СК РФ, инцидент произошел 14 мая 2019 года в квартире жилого дома по улице Музрукова в Сарове.
Свою вину подсудимая признала.
Ранее на видео попало жестокое избиение подростка в Казани.
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