найти ×
   
  • USD +0.04
    64.87
  • EUR +0.09
    71.24
СохранитьСохранено0
×

106143

Проект Илона Маска по покорению Марса назвали бредом

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Илон Маск со своими проектами уже вошел в историю. Американский изобретатель хочет не только первым оказаться на Марсе, но и подготовить планету для последующей жизни на ней.

Несмотря на успех большинства космических проектов Маска, многие ученые скептически относятся к его планам.

Например, Маск хочет нагреть почву Красной планеты, чтобы там повысился уровень СО2, необходимый для жизнедеятельности человека.

Нагревать почву Маск предлагает с помощью системы из тысячи светоотражающих спутников-зеркал. Несмотря на прогрессивность идеи, на ее реализацию уйдет не меньше 100 лет.

Но многие ученые сомневаются в состоятельности этой затеи. Известный чешско-канадский эколог, специалист по энергетике Вацлав Смил назвал проект Маска «бредом», который даже не стоит реализовывать.

В первую очередь нужно заботиться о нашей планете. Маск хочет терраформировать Марс и покинуть эту планету. Мы никогда не покинем ее, — считает Смил.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи
5048169читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
3031121читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

13030364читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

3031121читать позжечитаю позже