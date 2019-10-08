Проект Илона Маска по покорению Марса назвали бредом

Илон Маск со своими проектами уже вошел в историю. Американский изобретатель хочет не только первым оказаться на Марсе, но и подготовить планету для последующей жизни на ней.

Несмотря на успех большинства космических проектов Маска, многие ученые скептически относятся к его планам.

Например, Маск хочет нагреть почву Красной планеты, чтобы там повысился уровень СО2, необходимый для жизнедеятельности человека.



Нагревать почву Маск предлагает с помощью системы из тысячи светоотражающих спутников-зеркал. Несмотря на прогрессивность идеи, на ее реализацию уйдет не меньше 100 лет.

Но многие ученые сомневаются в состоятельности этой затеи. Известный чешско-канадский эколог, специалист по энергетике Вацлав Смил назвал проект Маска «бредом», который даже не стоит реализовывать.