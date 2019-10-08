Проект Илона Маска по покорению Марса назвали бредом
- 08 октября 2019, 11:48
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Илон Маск со своими проектами уже вошел в историю. Американский изобретатель хочет не только первым оказаться на Марсе, но и подготовить планету для последующей жизни на ней.
Несмотря на успех большинства космических проектов Маска, многие ученые скептически относятся к его планам.
Например, Маск хочет нагреть почву Красной планеты, чтобы там повысился уровень СО2, необходимый для жизнедеятельности человека.
Нагревать почву Маск предлагает с помощью системы из тысячи светоотражающих спутников-зеркал. Несмотря на прогрессивность идеи, на ее реализацию уйдет не меньше 100 лет.
Но многие ученые сомневаются в состоятельности этой затеи. Известный чешско-канадский эколог, специалист по энергетике Вацлав Смил назвал проект Маска «бредом», который даже не стоит реализовывать.
В первую очередь нужно заботиться о нашей планете. Маск хочет терраформировать Марс и покинуть эту планету. Мы никогда не покинем ее, — считает Смил.
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