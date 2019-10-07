Офицер полиции покончил с собой в здании МВД Татарстана

В Татарстане офицер полиции совершил самоубийство в одном из зданий МВД республики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в министерстве.

По его словам, полицейский скончался в автомобиле скорой помощи.

В настоящее время в ведомстве создана комиссия, которая будет выяснять обстоятельства и причины произошедшего, отметил собеседник агентства.

По некоторым данным, погибшим является 32-летний капитан полиции, мужчину обнаружили в служебном тире.