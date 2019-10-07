Офицер полиции покончил с собой в здании МВД Татарстана
- 07 октября 2019, 20:51
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Татарстане офицер полиции совершил самоубийство в одном из зданий МВД республики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в министерстве.
По его словам, полицейский скончался в автомобиле скорой помощи.
В настоящее время в ведомстве создана комиссия, которая будет выяснять обстоятельства и причины произошедшего, отметил собеседник агентства.
По некоторым данным, погибшим является 32-летний капитан полиции, мужчину обнаружили в служебном тире.
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