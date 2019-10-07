В колонии под Пермью зэк забрался на мачту, требуя встречи с прокурором

В городе Соликамске Пермского края заключенный исправительной колонии № 9 забрался на осветительную мачту и потребовал личной встречи с прокурором, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

В ведомстве отметили, что в колонию сразу же выехали представители управления и местной прокуратуры.

Как сообщил на своем сайте уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, в переговоры с осужденным вступили начальник колонии и представитель прокуратуры, после чего мужчина прекратил протестные действия.

В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, после которой будет дана оценка действиям сотрудников колонии.

В конце сентября в этой же колонии произошла массовая драка, в которой приняли участие до 200 заключенных, напоминает ФАН.

Тогда в конфликте пострадали от 20 до 30 человек, отбывающих наказание.

В ходе опроса осужденных было установлено, что причинами конфликта стали самоуправство и сексуальное насилие одних заключенных над другими, отмечает агентство.