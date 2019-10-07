В свитках Геркуланума расшифровано более 150 новых слов

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого в инфракрасном диапазоне изучила свитки папируса, найденные в Геркулануме. Этот способ помог расшифровать около 150 новых слов.

Напомним, что когда-то в древнеримском городе Геркуланум находилась огромная библиотека, которую обнаружили археологи в 1752 году. Многие предметы библиотеки, в том числе и 1800 папирусных свитков, сохранились до наших дней.

Конечно, папирусы сильно пострадали во время извержения Везувия, но ученые нашли способ их восстановить.

Это удалось сделать с помощью инфракрасного диапазона, который позволил проявить некоторые фрагменты папируса. Но такая технология не может прочитать текст, написанный на обеих сторонах папируса.

Записи на обратной стороне папируса сильно пострадали из-за некорректной транспортировки в конце XVIII века, когда папирус обратной стороной приклеили на картон. Однако перед тем, как это сделать, кто-то скопировал текст с обратной стороны, и сейчас копия хранится в библиотеке Оксфордского университета.

Чтобы прочитать этот текст, международная команда ученых применила гиперспектральный анализ в ближнем инфракрасном диапазоне. Это помогло увидеть части текста, которые совпали с копией. Инфракрасный диапазон настолько четко помог разглядеть детали папируса, что ученые даже нашли ошибки в рукописной копии, сделанной в XVIII веке.



Во время последнего исследования специалисты узнали более 150 новых слов, значение которых еще предстоит расшифровать. Также удалось уточнить написание некоторых слов. Например, долгое время ученые читали одно слово как «очарованный» или «околдованный», а на самом деле это оказалось «порабощенный».