Названы города России с самым высоким уровнем зарплат

Рейтинговое агентство РИА Рейтинг представило результаты своего исследования уровня зарплат в российских городах, согласно которому больше всех зарабатывают жители Москвы, Южно-Сахалинска и северных нефтяных городов.

«В пяти из ста крупных российских городов среднемесячная зарплата превышает 80 тысяч рублей», — пишет РИА Новости.

Особенность этого рейтинга в том, что учитывался не только номинальный размер заработной платы, но и его соотношение со стоимостью товаров и услуг в конкретном регионе.

Первые десять мест в топ-100 российских городов по уровню зарплат, помимо Москвы и Южно-Сахалинска, заняли Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск, Магадан, Санкт-Петербург, Тюмень, Нижневартовск и Петропавловск-Камчатский.

В конце списка отказались Иваново, Севастополь, Майкоп, Элиста, Черкесск и Шахты.

Зарплаты (за вычетом НДФЛ) были рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за первые шесть месяцев 2019 года по крупным и средним предприятиям. Стандартный потребительский набор из 112-ти товаров и услуг был выведен для одного человека, живущего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров.

Напомним, на днях интернет-портал Superjob представил новые результаты ежегодного опроса о том, какой ежемесячный доход необходим россиянам, чтобы чувствовать себя счастливыми. А портал «Авито Работа» провел исследование, в ходе которого выяснил, в каких городах самую высокую зарплату получают учителя.

Ранее «Ридус» рассказывал об итогах исследования сотрудника Центрального экономико-математического института РАН и директора научных исследований исследовательского института «Диалог цивилизаций» Вениамина Попова, который обнаружил, что уровень счастья в обществе не связан напрямую с распределением доходов.