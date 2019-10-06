Лингвист доказал, что Мелания Трамп солгала о знании иностранных языков

Американский лингвист Джон Аравосис уличил первую леди США Меланию Трамп в незнании иностранных языков, о владении которыми она заявляла, сообщает газета Daily Express.

Ранее супруга президента США Дональда Трампа заверяла, что свободно владеет французским, итальянским, сербскохорватским и немецким языками.

Проанализировав видеозаписи публичных выступлений Мелании Трамп, лингвист выяснил, что чаще всего она говорила на английским и своем родном словенском.

При посещении одной из школ в Париже она лишь поприветствовала детей по-французски. Кроме того, на саммите G7, слушая речь президента Франции Эммануэля Макрона, первая леди воспользовалась услугами переводчика.

Во время визита в детскую больницу в Италии Мелания Трамп лишь поздоровалась с пациентами на итальянском и произнесла пару протокольных фраз, после чего перешла на английский. При этом она допустила ошибки даже в приветствии, приводит издание слова Аравосиса.

Он также утверждает, что сомнения в ее владении итальянским возникли после встречи четы Трампов с Папой Римским в Ватикане. Было очевидно, что первая леди не понимает речь понтифика и ждет перевода.

Степень владения женой Трампа немецким языком лингвист проверить не смог, так как не нашел ни одной видеозаписи, на которой она бы говорила на этом языке.

Ранее Мелания Трамп заявила, что чувствует себя самым затравленным человеком в мире, судя по тому, что говорят о ней люди в социальных сетях.