Десятки тысяч парижан выступили против права однополых пар на ЭКО

В Париже прошла акция протеста против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары.

По независимой оценке, в ней приняли участие 74,5 тысячи человек.

При этом организаторы марша заявили о 600 тысячах участников, а согласно данным префектуры, которые приводит Figaro, в манифестации участвовали 42 тысячи человек.

Как сообщает BFMTV, манифестанты выступали за сохранение традиционной семьи и аннулирование законопроекта, принятого Национальным собранием Франции в первом чтении в конце сентября. Согласно этому документу, одиноким женщинам и женщинам, состоящим в однополых отношениях, позволяется родить ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и донорской спермы. Ранее данные процедуры были доступны во Франции только для гетеросексуальных пар, отмечает телеканал.

Ранее «Ридус» писал о том, что в 2013 году Русская православная церковь признала искусственное оплодотворение допустимым средством медицинской помощи бездетным супругам, если при нем не происходит уничтожения оплодотворенных яйцеклеток. При этом суррогатное материнство церковь расценивает как унижение человеческого достоинства женщины.

Межсоборное присутствие РПЦ в июне этого года разработало проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», в котором, помимо всего прочего, говорится и о недопустимости для верующих заморозки эмбрионов, нередко используемой при ЭКО.