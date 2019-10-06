На сахарном заводе на Кубани погибли два человека

На территории сахарного завода в городе Кореновске Краснодарского края три человека отравились неустановленными веществом.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, троих мужчин в бессознательном состоянии обнаружили накануне на территории предприятия «Кореновсксахар».

«Двое скончались на месте, один был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время проверяется версия отравления аммиаком.

По факту происшествия на сахарном заводе проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что житель Москвы, сделав глоток из бутылки минеральной воды, вынужден был обратиться за помощью медиков. У него обнаружили сильный химический ожог гортани и полости рта.

