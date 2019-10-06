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Умер барабанщик легендарной рок- группы Cream

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© Facebook.com

© Facebook.com

В возрасте 80 лет ушел из жизни экс-барабанщик британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер.

«С большим прискорбием извещаем, что Джинджер тихо скончался этим утром», — сообщается на его официальной странице в Facebook.

Причина смерти не называется, однако ранее семья музыканта сообщала, что он серьезно болен. В 2016 году Бейкер перенес операцию на сердце, пишет РИА Новости.

Джинджер Бейкер родился 19 августа 1939 года в Лондоне. В 1966 году вместе с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом основал группу Cream, а после ее распада в 1968 году играл с Клэптоном в группе Blind Faith.

Бейкер прославился тем, что первым в истории использовал в ударной установке сразу два басовых барабана.

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