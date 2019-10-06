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Неизвестный застрелил четырех человек в американском баре

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© pixabay.com

© pixabay.com

В американском городе Канзас-Сити не менее четырех человек погибли в результате стрельбы, открытой неизвестным мужчиной, сообщает телекомпания NBC.

Кроме того, пять человек получили ранения

Трагический инцидент произошел ночью в одном из городских баров.

По данным полиции, мужчина зашел в заведение и открыл огонь по находившимся там людям.

Подозреваемый в преступлении пока находится на свободе, отмечает телекомпания CNN.

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