Неизвестный застрелил четырех человек в американском баре
- 06 октября 2019, 14:00
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В американском городе Канзас-Сити не менее четырех человек погибли в результате стрельбы, открытой неизвестным мужчиной, сообщает телекомпания NBC.
Кроме того, пять человек получили ранения
Трагический инцидент произошел ночью в одном из городских баров.
По данным полиции, мужчина зашел в заведение и открыл огонь по находившимся там людям.
Подозреваемый в преступлении пока находится на свободе, отмечает телекомпания CNN.
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