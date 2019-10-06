В перевернувшемся автобусе под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

На трассе в Нижегородской области съехал в кювет и перевернулся туристический автобус. По уточненным данным, в результате ДТП пострадали 20 человек.

Все пострадавшие были госпитализированы в три районные больницы. По данным спасателей, погибших в результате инцидента нет.

Ранее на сайте регионального управления МЧС сообщалось о 10 пострадавших в результате аварии.

В ведомстве отметили, что остальные пассажиры доставлены в гостиницу села Большое Болдино.

ДТП произошло в воскресенье, 6 октября, около села Паново-Осаново в Гагинском районе области. Туристы возвращались из Нижнего Новгорода через село Большое Болдино в Саратов. В момент аварии в автобусе находились 29 человек, включая водителя, отмечают «Новые Известия».



В селе Большое Болдино расположена усадьба поэта Александра Пушкина.