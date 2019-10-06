ФБР допросило депутата Госдумы

В аэропорту Нью-Йорка сотрудники ФБР устроили допрос депутату Государственной думы РФ Инге Юмашевой, сообщает ТАСС.

Прибывшего на форум «Диалог Форт-Росск» политика задержали примерно на час, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, приехавшего два дня назад депутата попросили в аэропорту пройти в отдельное помещение, где стали допрашивать.

Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение, — добавил Антонов.

Посол отметил, что Юмашева известна своим значительным вкладом в развитие и стабилизацию российско-американских отношений.

Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали бы, скажем, кого-либо из Сената или нижней палаты Конгресса, — подчеркнул Антонов.

Дипломат также сообщил, что российское посольство направило в Госдепартамент США ноту протеста, отмечает агентство.

В последнее время отношения России и США осложнились из-за инцидентов с российскими чиновниками и депутатами, напоминает газета «Известия».

Как сообщал «Ридус», несколько дней назад США вновь не дали визы некоторым членам российской делегации, собиравшимся принять участие в работе первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее визу для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке не получили десять членов делегации России. В их числе были глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

