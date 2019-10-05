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Ученые оценили последствия ядерной войны

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Американские ученые смоделировали сценарий ядерной войны, которая, по их мнению, может вспыхнуть в 2025 году между Индией и Пакистаном.

Эксперты считают, что именно к этому времени Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения мощностью до сотни килотонн на каждую боеголовку.

Ученые полагают, что в том случае, если Индия запустит около 100 стратегических ракет, Пакистан может в ответ запустить 150, в результате чего в течение недели погибнут от 50 до 125 миллионов человек.

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, утверждается, что ядерная война также сильно повлияет на изменение климата, поскольку после ядерных взрывов образуются углеродосодержащие аэрозоли, в частности, сажа. Ее может накопиться десятки миллионов тонн. Поднявшись в верхние слои тропосферы, эти вещества начнут поглощать солнечный свет, после чего наступит глобальное похолодание. Из-за похолодания на два-пять градусов будет выпадать меньше осадков — в среднем на 15−30%.

По мнению ученых, понадобятся десятки лет, чтобы вернуться к прежнему климату.

Как сообщал ранее «Ридус», профессор Военного колледжа армии США полковник Роберт Фарли назвал пять мест, где может начаться Третья мировая война.

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