«Позор!»: в Сети возмущены приговором студентам, получившим 8 лет за пикет

В Ростове-на-Дону завершилось слушание дела в отношении трех студентов, которых обвиняют в организации массовых беспорядков с целью свержения власти. Приговор в отношении двух подсудимых оказался очень суровым: 22-летний Владислав Мордасов получил шесть лет и семь месяцев, а 19-летний Ян Сидоров — шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Третий фигурант дела — Вячеслав Шашмин — отделался, можно сказать, легким испугом. Его приговорили всего к трем годам условного срока.

Как рассказал Мордасов в ходе судебного заседания, сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом заставили его подписать признательные показания с помощью пыток.



Они втроем начали меня бить. Я сказал им, что ничего не получится, все равно не признаюсь. Тогда следователь Гордеев достал из шкафчика противогаз. Сейчас мы будем делать слоника, сказал он. Они надевали на меня противогаз несколько раз и душили, пока я не начинал задыхаться и дергаться. Я снова отказался признаваться. Тогда они повалили меня на пол и начали пинать, вытирать ботинки о мое лицо. Двое спереди и двое сзади. Я закрыл голову, а они били в пах. Я не выдержал и согласился подписать показания, — приводит слова Владислава «Новая газета».

История о допросе Владислава Мордасова и приговор молодым людям вызвали волну негодования в социальных сетях. Люди окрестили молодых людей невинно осужденными «ростовскими мальчишками».

В октябре 2017 года Владислав Мордасов создал в интернете группу, где обсуждал со своими единомышленниками политическую ситуацию в России. Речь идет о telegram-чате «Революция 5/11/17». До этого Мордасов познакомился с другими недовольными властью ростовчанами, включая представителей признанного в РФ экстремистским движения Вячеслава Мальцева «Артподготовка». Ранее Мальцев не раз заявлял, что 5 ноября 2017 года станет днем свержения действующей власти. Отсюда и название чата.



В суде Владислав Мордасов отметил, что чат очень быстро перестал быть местом обсуждения взглядов Мальцева и превратился в группу «оппозиционно настроенных ребят, которые хотели выйти на мирную акцию».

А спустя какое-то время в чате стали появляться радикально настроенные провокаторы. Я этих взглядов не разделял, делал им замечания, удалял из чата, заносил в черный список. В чате была и более адекватная публика, которую интересовали острые проблемы нашего региона, — цитирует Мордасова издание «Блокнот».

В распоряжении журналистов «Блокнота» появился скриншот переписки в том самом чате. Среди сообщений можно увидеть комментарии тех самых радикально настроенных- провокаторов, о которых говорил Владислав Мордасов в суде.

В воскресенье, 5 ноября, Сидоров и Мордасов вышли на площадь Советов, где расположено здание правительства Ростовской области, и развернули два плаката. На первом было написано «Верните землю ростовским погорельцам», а на втором — «Правительство в отставку». Ребят тут же задержали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом.

.