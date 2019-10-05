Посылка с боеприпасами на 16 кг обнаружена в аэропорту Внуково

В грузовом терминале аэропорта Внуково найдена посылка с целым арсеналом боеприпасов весом более 16 килограмм.

Как стало известно РЕН ТВ, в посылке находились минометная мина и патроны.

По предварительной версии, боеприпасы пыталась отправить в Петербург жительница Подмосковья, сообщает телеканал.

Правоохранительные органы узнали о находке от почтовой службы.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково был обнаружена посылка, в которой находились две гранаты РГД-5 и 12 пустых гильз. Ее отправил в один из городов России житель Петербурга.