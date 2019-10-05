Посылка с боеприпасами на 16 кг обнаружена в аэропорту Внуково
- 05 октября 2019, 16:17
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В грузовом терминале аэропорта Внуково найдена посылка с целым арсеналом боеприпасов весом более 16 килограмм.
Как стало известно РЕН ТВ, в посылке находились минометная мина и патроны.
По предварительной версии, боеприпасы пыталась отправить в Петербург жительница Подмосковья, сообщает телеканал.
Правоохранительные органы узнали о находке от почтовой службы.
В настоящее время проводится проверка по данному факту.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково был обнаружена посылка, в которой находились две гранаты РГД-5 и 12 пустых гильз. Ее отправил в один из городов России житель Петербурга.
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