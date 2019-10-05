Китай рассказал, когда начнутся тесты сверхскоростного поезда
- 05 октября 2019, 13:05
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Китайские инженеры работают над созданием поезда на магнитной подушке, который будет перемещаться со скоростью 1000 километров в час. Если все пойдет по плану, то экспериментальный участок дороги появится в Китае уже в 2020 году.
Сейчас составы могут перемещаться со скоростью 350 км/ч, но ученые хотят разогнать поезд до 600−1000 км/ч. Планируется, что участок железной дороги протяженностью 200 километров будет заложен в провинции Хубэй.
Компания представила прототип своего маглев-поезда весной этого года, и с тех пор инженеры ведут работу над составом. Сначала испытания будут проходить на минимальной скорости 600 км/ч, после чего поезд попытаются разогнать до 1000 километров в час.
Рельсы пройдут внутри вакуумной трубы, в которой электромагниты охлаждены до состояния сверхпроводимости.
Планируется, что сверхскоростной поезд будет проходить от провинции Хубэй к Гуанчжоу.
Войти через социальные сети: