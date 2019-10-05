Под Саратовом пациентов перевозили в машине с овощами

В поселке Дергачи Саратовской области уволили главного врача районной больницы, пациенты которой доставлялись на необходимые процедуры в близлежащие города в автомобиле, который перевозил овощи.

Об этом сообщил в своем аккаунте в Instagram председатель правительства области Сергей Наумов.

Этому грубейшему должностному нарушению нет ни объяснения, ни прощения! — заявил Наумов.

Видеозапись была опубликована в аккаунте сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина.

На кадрах видно, как пациенты едут в микроавтобусе вместе с сетками с капустой и картонными коробками, из-за которых невозможно выпрямить ноги.



В комментарии к видео отмечается, что так инвалидов первой группы возят на гемодиализ в город Энгельс. Расстояние от Дергачей до Энгельса — около 500 километров, отмечают «Новые Известия».

Такое отношение к жителям, тем более тем, кому мы обязаны оказать помощь, недопустимо, — заявил уроженец Саратовской области Вячеслав Володин.

Как сообщал «Ридус», в середине сентября женщина-врач одной из саратовских поликлиник вечером 16 сентября была изнасилована на улице города по дороге к пациентке.