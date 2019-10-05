Под Саратовом пациентов перевозили в машине с овощами
- 05 октября 2019, 12:01
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В поселке Дергачи Саратовской области уволили главного врача районной больницы, пациенты которой доставлялись на необходимые процедуры в близлежащие города в автомобиле, который перевозил овощи.
Об этом сообщил в своем аккаунте в Instagram председатель правительства области Сергей Наумов.
Этому грубейшему должностному нарушению нет ни объяснения, ни прощения! — заявил Наумов.
Видеозапись была опубликована в аккаунте сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина.
На кадрах видно, как пациенты едут в микроавтобусе вместе с сетками с капустой и картонными коробками, из-за которых невозможно выпрямить ноги.
В комментарии к видео отмечается, что так инвалидов первой группы возят на гемодиализ в город Энгельс. Расстояние от Дергачей до Энгельса — около 500 километров, отмечают «Новые Известия».
Такое отношение к жителям, тем более тем, кому мы обязаны оказать помощь, недопустимо, — заявил уроженец Саратовской области Вячеслав Володин.
Как сообщал «Ридус», в середине сентября женщина-врач одной из саратовских поликлиник вечером 16 сентября была изнасилована на улице города по дороге к пациентке.
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