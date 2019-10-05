Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником.

Глава государства отметил, что российская школа остается одной из лучших в мире.

Путин добавил, что для каждого российского гражданина День учителя — это возможность сказать теплые слова признательности, искренней благодарности всем, «кого мы считаем своими наставниками, кто помог определиться с будущим и выбрать цель в жизни, сообщается на официальном сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что школьные педагоги учат быть порядочными и отзывчивыми, а также поощряют свободу мысли, творчества, научного поиска.

При этом, по его словам, они сами идут вперед, постоянно развиваясь.

Российский лидер сказал, что именно от учителей зависит, сможет ли российская школа отвечать всем вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире, и пожелал педагогам успехов.

День учителя в России ежегодно отмечается 5 октября. Дата совпадает с Всемирным днем учителя.

