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Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником.

Глава государства отметил, что российская школа остается одной из лучших в мире.

Путин добавил, что для каждого российского гражданина День учителя — это возможность сказать теплые слова признательности, искренней благодарности всем, «кого мы считаем своими наставниками, кто помог определиться с будущим и выбрать цель в жизни, сообщается на официальном сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что школьные педагоги учат быть порядочными и отзывчивыми, а также поощряют свободу мысли, творчества, научного поиска.

При этом, по его словам, они сами идут вперед, постоянно развиваясь.

Российский лидер сказал, что именно от учителей зависит, сможет ли российская школа отвечать всем вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире, и пожелал педагогам успехов.

День учителя в России ежегодно отмечается 5 октября. Дата совпадает с Всемирным днем учителя.

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В Якутии медведь задрал экс-депутата

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© pexels.com

© pexels.com

В Якутии жертвой нападения медведя в Оймяконском районе республики стал бывший депутат государственного собрания республики Александр Крылов, сообщает «Интерфакс».

О трагедии рассказал журналистам исполняющий обязанности главы района Игорь Водовозов.

Он отметил, что тело экс-депутата доставили на вездеходах в поселок Томтор.

Ранее местные СМИ сообщили, что Крылов в пятницу отправился на квадроцикле на охоту, отмечает агентство.

В какой-то момент на дорогу неожиданно выскочил медведь, мужчина выстрелил, зверь упал.

Тогда Крылов решил подойти к животному, как в этот миг на него напал другой медведь, который, как оказалось, был поблизости.

Как сообщал «Ридус», 22 сентября на Сахалине застрелили бурого медведя, который задрал 19 сентября сторожа рыболовецкого стана.

Раненого медведем сторожа обнаружили работники находящегося неподалеку нефтеперерабатывающего завода компании «Петросах». Жертва медведя скончалась по дороге в больницу. Известно, что сторож проживал в селе Быков Долинского района области.

Проблемы с медведями в последние месяцы возникают во многих удаленных поселках и городах. Например, в поселке Синдор в республике Коми косолапые разоряют курятники, огороды и даже могилы местных жителей.

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