Иран пообещал освободить Юлию Юзик

Посол Ирана в России Мехди Санаи заявил, что задержанная в Тегеране российская журналистка Юлия Юзик вскоре будет освобождена.

«Мехди Санаи подтвердил, что Юзик была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена», — сказано в сообщении на официальном сайте российского МИДа. Слова Санаи подтвердил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.



Посла Ирана в Москве специально пригласили 4 октября к замглавы МИД России Игорю Моргулову для прояснения обстоятельств задержания в Тегеране российской гражданки.



В пользу невиновности Юзик ранее высказался бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. По его словам, Израиль не стал бы вербовать гражданку России для работы в Иране, да и российские службы этого бы просто не допустили. «В этой истории все странно. Обычно за шпионаж так не арестовывают. Тем более такую проблематичную гражданку, которая всегда находится под пристальным влиянием», — поделился Кедми сомнениями с телеканалом «360».

Яков Кедми предположил, что претензии спецслужб Ирана к российской журналистке могут быть связаны с тем, что 12 лет назад она делала репортажи из Израиля, в том числе и об армии, посещая для этого военные базы. «Совершенно ясно, что история дутая и ничего серьезного тут нет», — заключил он.

Напомним, спецслужбы задержали Юлию Юзик по подозрению в шпионаже и сотрудничестве с израильской разведкой 3 октября, об этом СМИ узнали от ее бывшего мужа Бориса Войцеховского, а затем информацию подтвердило посольство РФ в Тегеране. По прилету в Тегеран у Юлии отобрали паспорт, а затем отправили на допрос в Корпус стражей Исламской революции. Журналистка успела сделать один телефонный звонок матери в Россию и рассказать ее о своем задержании.

Юлия Юзик работала в газетах «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец», побывала в горячих точках на Кавказе, написала книги о террористках-смертницах «Невесты Аллаха» и захвате школы в Беслане «Бесланский словарь». В последнее время Юзик также часто выступала в СМИ как эксперт по Ирану. По законам Ирана за шпионаж иностранцы могут получить до десяти лет тюрьмы.



Как сообщал «Ридус», председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев предположил, что единственной «виной» Юлии Юзик оказались визы Израиля в ее паспорте. Целый ряд ее известных российских коллег выступил в ее поддержку. Однако военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин опубликовал пост, осуждающий Юлию Юзик за отсутствии внимания к мирным жителям Донбасса, пострадавшим от военных действий в регионе, и причислил к «либеральному лагерю».