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Рок-группа KISS даст концерт для акул

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© Amy Harris/Invision/AP/TASS

© Amy Harris/Invision/AP/TASS

На 18 ноября 2019 года намечен концерт американской рок-группы KISS, который будет устроен у берегов австралийского города Порт-Линкольн специально для акул и восьми фанатов.

Как сообщает USA Today, музыканты исполнят четыре песни.

Побывать на концерте смогут только восемь поклонников группы, которые первыми успеют купить билеты. Причем фанаты и KISS прибудут на место на разных судах.

Отмечается, что музыканты будут играть на корабле, однако динамики опустят под воду. В океанские глубины также опустятся зрители, которые, правда, будут наблюдать исключительно за реакцией акул на музыку KISS.

«Я был немного удивлен, но мне сказали, что акул привлекают низкочастотные звуки, и значит их привлечет рок-н-ролл», — сказал в интервью изданию лидер группы Пол Стэнли.

Примечательно, что билет на концерт будет стоит всего 50 долларов, а бронирование начнется 14 октября по ссылке airbnb.com/KISS. Вырученные средства будут направлены на благотворительность.

Ранее сообщалось, что фронтмен KISS Джин Симмонс заявил о намерении запатентовать популярный рокерский жест, составленный из указательного пальца и мизинца. Всем любителям тяжелого рока он известен как «коза».

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