Шварценеггер оценил красоту россиянок
- 04 октября 2019, 17:14
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер назвал российских женщин самыми красивыми в мире.
Так он ответил на просьбу подтвердить или опровергнуть это утверждение.
«Это выражение очень справедливое, оно не случайно», — приводит ФАН слова американского актера, сказанные им на Sinergy Global Forum в Петербурге.
При этом он призвал не оценивать женщину исключительно с позиции красоты, поскольку это слишком «коротко, неправдоподобно и односторонне».
Шварценеггер также отметил ум и одаренность жительниц России, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что исполнитель роли Терминатора стал хедлайнером Synergy Global Forum, который впервые проходит в Петербурге.
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