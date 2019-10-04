Шварценеггер оценил красоту россиянок

Звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер назвал российских женщин самыми красивыми в мире.

Так он ответил на просьбу подтвердить или опровергнуть это утверждение.

«Это выражение очень справедливое, оно не случайно», — приводит ФАН слова американского актера, сказанные им на Sinergy Global Forum в Петербурге.

При этом он призвал не оценивать женщину исключительно с позиции красоты, поскольку это слишком «коротко, неправдоподобно и односторонне».

Шварценеггер также отметил ум и одаренность жительниц России, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что исполнитель роли Терминатора стал хедлайнером Synergy Global Forum, который впервые проходит в Петербурге.